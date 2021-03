Tabellone Atp Buenos Aires 2021 | presente Cecchinato | derby Mager-Caruso

Leggi su sportface

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Ilprincipale dell’Atp 250 di, in programma dall’1 al 7 marzo. Marco, Gianlucae Salvatoresaranno i 3 azzurri protagonisti del torneo. Il palermitano dovrà vedersela con Laslo Djere, testa di serie numero 7, mentre i restanti italiani saranno impegnati in unnostrano. Diego Scwartzman beneficerà di un bye, da testa di serie numero 1 del torneo argentino. Di seguito tutti gli accoppiamenti dell’evento, aggiornati gradualmente.ATPSECONDO TURNO (1) Schwartzman vs (Q) Klein (Q) Munar vs (8) Tiafoe (4) Kecmanovic vs Monteiro Delbonis o (SE) J. Cerundolo vs (7) Djere (6) Andujar vs ...