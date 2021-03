Sorpreso in auto con della marijuana, arrestato 27enne sannita (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Agata de’ Goti (Bn) – Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montesarchio, nel corso di un’attività di controllo finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un 27enne del luogo, già noto per le sue vicende penali. Infatti, durante tale servizio i militari hanno intercettato una Fiat Panda, a bordo della quale viaggiava il giovane insieme al conducente, suo coetaneo. La pattuglia, insospettita dall’atteggiamento ambiguo dei due, ha quindi proceduto ad una perquisizione personale e veicolare, nel corso della quale, all’interno del vano motore, dove è allocata la batteria, ha rinvenuto una busta contenente circa 100 grammi di marijuana. Successivamente, sono state ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Agata de’ Goti (Bn) – Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e RadiomobileCompagnia di Montesarchio, nel corso di un’attività di controllo finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto undel luogo, già noto per le sue vicende penali. Infatti, durante tale servizio i militari hanno intercettato una Fiat Panda, a bordoquale viaggiava il giovane insieme al conducente, suo coetaneo. La pattuglia, insospettita dall’atteggiamento ambiguo dei due, ha quindi proceduto ad una perquisizione personale e veicolare, nel corsoquale, all’interno del vano motore, dove è allocata la batteria, ha rinvenuto una busta contenente circa 100 grammi di. Successivamente, sono state ...

