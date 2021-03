Sanremo 2021 | Nuove Proposte | Folcast e Gaudiano passano il turno

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 2 marzo 2021)Il Festival diha emesso il suo primo verdetto. Nel corso del kick off della 71esima edizione della kermesse canora, che si è aperta con lo scontro tra le prime quattro, sono stati infattia staccare il biglietto per la quarta serata, in cui si eleggerà la canzone vincitrice del circuito, prevista per venerdì 5 marzo. Ad esibirsi nell’ordine sono stati, con Polvere da Sparo, Elena Faggi, con Che Ne So, Avincola, con Goal!, econ Scopriti. Al termine delle votazioni, Amadeus ha dunque decretato i nomi dei primi due classificati che, come da regolamento, si contenderanno la vittoria finale nel corso della quarta ...