Salgono contagi e decessi. La Gabanelli picchia duro e accusa: «Arcuri non aveva competenze» (Di martedì 2 marzo 2021) Segna un incremento di contagi e di morti il bollettino di oggi del ministero della Salute sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Italia. Oggi in Italia sono stati registrati 17.083 nuovi casi di coronavirus e 343 vittime. Ieri erano stati 13.114 i nuovi casi e 246 i morti. I casi totali da inizio epidemia sono 2.955.434, i morti 98.288. Gli attualmente positivi sono 430.996 (+6.663 rispetto a ieri), i guariti e dimessi 2.426.150 (+10.057). I numeri delle ultime settimane purtroppo lasciano pochi dubbi: le varianti Covid del virus – quella inglese in modo particolare – si stanno diffondendo in maniera rapidissima facendo risalire la curva dei contagi. Siamo in piena terza ondata. Ora vaccinarsi e rapidamente è vitale.

