Roma, la festa di compleanno di Bruno Peres fa infuriare i tifosi (Di martedì 2 marzo 2021) festa al mare con amici e parenti: tutto normale, se non ci si trovasse in piena pandemia. Bruno Peres sotto accusa Il clima in casa Roma non è dei più distesi: dopo la sconfitta casalinga contro il Milan, e gli alterchi Dzeko-Fonseca, ci pensa anche Bruno Peres a riscaldare gli animi della tifoseria, non in positivo. Il terzino brasiliano ha deciso di festeggiare il suo 31esimo compleanno in compagnia di amici, tutti rigorosamente sena mascherina. Foto e video pubblicati su Instagram dalla fidanzata del calciatore mostrano un party in piena regola, in barba a qualsiasi regola di distanziamento anti-contagio. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, tutti gli invitati sarebbero stati sottoposti a tampone, e lo stesso Bruno ... Leggi su zon (Di martedì 2 marzo 2021)al mare con amici e parenti: tutto normale, se non ci si trovasse in piena pandemia.sotto accusa Il clima in casanon è dei più distesi: dopo la sconfitta casalinga contro il Milan, e gli alterchi Dzeko-Fonseca, ci pensa anchea riscaldare gli animi della tifoseria, non in positivo. Il terzino brasiliano ha deciso di festeggiare il suo 31esimoin compagnia di amici, tutti rigorosamente sena mascherina. Foto e video pubblicati su Instagram dalla fidanzata del calciatore mostrano un party in piena regola, in barba a qualsiasi regola di distanziamento anti-contagio. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, tutti gli invitati sarebbero stati sottoposti a tampone, e lo stesso...

