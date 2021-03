Pusher 21enne arrestato a Torvajanica | la dinamica

Leggi su italiasera

(Di martedì 2 marzo 2021)beccato a vendere droga sul lungomare:. I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hannounromano, per i reati di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari della locale Stazione hanno sorpreso un giovane che, stando a bordo della propria autovettura ferma sul lungomare, cedeva un involucro ad un altro ragazzo, ricevendone in cambio alcune banconote. Appena i militari dell’Arma sono intervenuti, il giovane acquirente è fuggito a piedi mentre il ragazzo alla guida si è dato alla fuga originando un breve inseguimento che terminava in località Campo Ascolano, ove ilè stato fermato dai Carabinieri che lo hanno sottoposto a una perquisizione. Nella macchina, i Carabinieri hanno ...