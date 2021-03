Nuova Regione verso la Zona Rossa (Di martedì 2 marzo 2021) La Regione verso il ritorno in Zona Rossa. I numeri del contagio nelle ultime settimane sono tornati a salire, al pari del valore di Rt (l'indice di trasmissione del contagio). Le province di Siena e Pistoia, come il comune di Cecina, sono già Zona Rossa da sabato scorso. Potrebbero a breve diventarlo la provincia di Arezzo e l'area dell'Empolese Valdelsa, i cui comuni venerdì scorso hanno chiesto al presidente Eugenio Giani di rimandare la decisione di alcuni giorni sperando in un miglioramento della situazione. I dati però non sembrano confortanti. Secondo quanto riporta oggi Repubblica, l'indice Rt in Toscana sarebbe già intorno al valore di 1.3, un dato già da Zona Rossa (che scatta sopra l'1.25). Tuttavia la Toscana potrebbe rimanere ... Leggi su howtodofor (Di martedì 2 marzo 2021) Lail ritorno in. I numeri del contagio nelle ultime settimane sono tornati a salire, al pari del valore di Rt (l'indice di trasmissione del contagio). Le province di Siena e Pistoia, come il comune di Cecina, sono giàda sabato scorso. Potrebbero a breve diventarlo la provincia di Arezzo e l'area dell'Empolese Valdelsa, i cui comuni venerdì scorso hanno chiesto al presidente Eugenio Giani di rimandare la decisione di alcuni giorni sperando in un miglioramento della situazione. I dati però non sembrano confortanti. Secondo quanto riporta oggi Repubblica, l'indice Rt in Toscana sarebbe già intorno al valore di 1.3, un dato già da(che scatta sopra l'1.25). Tuttavia la Toscana potrebbe rimanere ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuova Regione Sanremo 2021, ordinanza Toti: stretta su misure anti Covid Regole più stringenti a partire dalla notte di domani: chiusure le scuole, vietata la vendita di alcolici dalle 18 alle 8 Nuova ordinanza del Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti per contenere la situazione dei contagi nell'estremo Ponente della Liguria e in particolare a Sanremo dove nelle prossime ore ...

Il grafico regione per regione Sono questi dati della nuova 'flash survey' condotta dall' Istituto Superiore di Sanità e dal ... Un dato che spiega il recente inserimento della Regione in zona rossa . Seguono la Sardegna (75%), la ...

Casa, contributo per l'affitto: domande possibili anche on-line sulla nuova piattaforma regionale Regione Emilia Romagna Medway assume 17 diplomati della Scuola di trasporti e logistica della Spezia La societa ferroviaria del gruppo Msc raggiunge così le 80 unità. I neo assunti saranno impiegati subito in azienda per sostenere gli obiettivi di crescita ...

Chiusura scuole: ecco le province che rischiano Sono 24 quelle che superano la soglia dei 250 contagi ogni 100mila abitanti. Più Molise e Basilicata. In blico altre venti aree ...

