Noi, malati di fibrosi polmonare, dimenticati nella pandemia (Di mercoledì 3 marzo 2021) Rispetto all’articolo apparso sul quotidiano il manifesto in data 02.03.2021 a firma di Giovanna Ferrara, si precisa che la giornalista è paziente del nostro Centro per la fibrosi polmonare Idiopatica per la specifica patologia da 3 anni e che in virtù di questa patologia è stata inserita negli elenchi dei pazienti super-fragili con progetto di vaccinazione con vaccino Pfizer già dal 22.03.2021 (elenco inviato dal Dr. Sebastiani responsabile della UOSD). La giornalista ha contattato telefonicamente il Dr. Sebastiani come paziente … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 3 marzo 2021) Rispetto all’articolo apparso sul quotidiano il manifesto in data 02.03.2021 a firma di Giovanna Ferrara, si precisa che la giornalista è paziente del nostro Centro per laIdiopatica per la specifica patologia da 3 anni e che in virtù di questa patologia è stata inserita negli elenchi dei pazienti super-fragili con progetto di vaccinazione con vaccino Pfizer già dal 22.03.2021 (elenco inviato dal Dr. Sebastiani responsabile della UOSD). La giornalista ha contattato telefonicamente il Dr. Sebastiani come paziente … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

notmynameyall : Non la biasimo per la scelta, ma non è rappresentante degli infermieri in pandemia, noi siamo coi malati non a Sanremo con l'abito da sera - massimosab : RT @ItalianoeRomano: Il grande capo Mattarella ha chiamato Draghi per attuare la SOLUZIONE FINALE cioè finire di distruggere il paese e imp… - ItalianoeRomano : Il grande capo Mattarella ha chiamato Draghi per attuare la SOLUZIONE FINALE cioè finire di distruggere il paese e… - ossacan68 : RT @Raskoln14117419: e i prof visti sul video ' annoiano' Potrei citare altri esempi di altri ragazzi ' speciali ' che si ritrovano chiusi… - laziocrazia : Quando dite che siamo geniali, ricordatevi sempre che ci sono noatri followers che lo sono più di noi. Non ricordi… -

Ultime Notizie dalla rete : Noi malati "Contagi in salita con le scuole aperte" ... questo parametro dell'incidenza secondo noi non è corretto. Insomma, se dovremo chiudere le scuole"... la '40 in corso), mentre per i malati oncologici, i trapiantati e i pazienti con fibrosi cistica ...

Il monito del vescovo: 'Dire no al vaccino significa non essere cristiani' ... perché da un lato le precauzioni contro il contagio ci portano a ritirarci e a chiuderci in noi ... Nella malattia ho avuto modo di provare la generosità e l'attenzione di chi cura i malati: ...

Noi, malati di fibrosi polmonare, dimenticati nella pandemia | il manifesto Il Manifesto Noi, malati di fibrosi polmonare, dimenticati nella pandemia Rispetto all’articolo apparso sul quotidiano il manifesto in data 02.03.2021 a firma di Giovanna Ferrara, si precisa che la giornalista è paziente del nostro Centro per la Fibrosi Polmonare Idiopatica ...

Malattie rare, Telethon finanzia ricerca Neuromed Lo studio proposto dal Laboratorio di Neurogenetica e Malattie Rare di Pozzilli riguarda, in particolare, la malattia di Huntington (Adnkronos Salute) - Un risultato che premia l’impegno e la passione ...

... questo parametro dell'incidenza secondonon è corretto. Insomma, se dovremo chiudere le scuole"... la '40 in corso), mentre per ioncologici, i trapiantati e i pazienti con fibrosi cistica ...... perché da un lato le precauzioni contro il contagio ci portano a ritirarci e a chiuderci in... Nella malattia ho avuto modo di provare la generosità e l'attenzione di chi cura i: ...Rispetto all’articolo apparso sul quotidiano il manifesto in data 02.03.2021 a firma di Giovanna Ferrara, si precisa che la giornalista è paziente del nostro Centro per la Fibrosi Polmonare Idiopatica ...Lo studio proposto dal Laboratorio di Neurogenetica e Malattie Rare di Pozzilli riguarda, in particolare, la malattia di Huntington (Adnkronos Salute) - Un risultato che premia l’impegno e la passione ...