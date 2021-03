M5s, altri 3 deputati espulsi alla Camera: “Assenti non giustificati al voto di fiducia”. E Trizzino: “Scelte da circo, ha senso restare?” (Di martedì 2 marzo 2021) Nuove espulsioni alla Camera per il Movimento 5 stelle. Tre deputati sono stati raggiunti dal provvedimento di espulsione dal gruppo. Il motivo? Risultavano “Assenti non giustificati” in occasione del voto di fiducia al governo di Mario Draghi. Si tratta di Cristian Romaniello, Yana Ehm e Simona Suriano. La posizione dei tre parlamentari, spiegano fonti parlamentari, “sarebbe assimilabile a quella di chi ha votato contro o si è astenuto in occasione della fiducia al governo Draghi. In particolare le loro stesse dichiarazioni pubbliche hanno tolto ogni dubbio a proposito delle ragioni delle loro assenze durante il voto”. La deputata Suriano ha pubblicato su facebook la lettera di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) Nuoveoniper il Movimento 5 stelle. Tresono stati raggiunti dal provvedimento dione dal gruppo. Il motivo? Risultavano “non” in occasione deldial governo di Mario Draghi. Si tratta di Cristian Romaniello, Yana Ehm e Simona Suriano. La posizione dei tre parlamentari, spiegano fonti parlamentari, “sarebbe assimilabile a quella di chi ha votato contro o si è astenuto in occasione dellaal governo Draghi. In particolare le loro stesse dichiarazioni pubbliche hanno tolto ogni dubbio a proposito delle ragioni delle loro assenze durante il”. La deputata Suriano ha pubblicato su facebook la lettera di ...

