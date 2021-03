Lucca | tentano di rubare nel ' Museo della Follia' di Sgarbi | arrestati due giovani 2

(Di martedì 2 marzo 2021) (Adnkronos) - Numerosi sono stati tuttavia già in passato gli episodi di intrusione e di furto all'interno del dismesso ospedale, nel corso dei quali oltre ai gravi danni cagionati è stato asportato tutto quello che era possibile depredare. Entrambi isono stati ammessi agli arresti domiciliari in attesa del processo con rito direttissimo che si celebrerà questa mattina.

Ultime Notizie dalla rete : Lucca tentano

LuccaInDiretta

I più tecnologicila sorte grazie ai loro acquisti. 'Ho appena ottenuto il mio primo ... 'Mio fratello ha già ricevuto il codice e usufruito del servizio - dice Viviana-. Sicuramente lo ......attrattivi per le imprese e generare lavoro buono sono certamente obiettivi strategici per. ... chestrumentalmente di perseguire un posizionamento politico, trascurando il merito della ...Lucca, 2 mar. - (Adnkronos) - Due giovani lucchesi, 21 e 22 anni, sono stati arrestati dai carabinieri della sezione radiomobile di Lucca per il ...LUCCA. Giovanni Catelli, vicepresidente nazionale della Federazione Tabaccai ha portato in piazza, senza reticenze, cuore e rabbia: “Abbiamo bisogno di certezze – ha scandito ...