Laura Pausini, la ricordate a Sanremo nel 1993? Da lì è cominciato tutto (Di martedì 2 marzo 2021) Laura Pausini vince il Golden Globe, ma ve la ricordate a Sanremo nel 1993 quando tutto è cominciato? Ecco com’è cambiata l’artista de ‘La Solitudine‘ L. Pausini, Fonte foto: Instagram (@ LauraPausini)Amatissima dal pubblico, molto seguita sui social ed altrettanto in televisione ogni qual volta se ne presenta l’occasione, Laura Pausini continua a sorprendere tutti e questa volta il Golden Globe vinto dalla cantautrice ha lasciato anche lei senza parole. Come in tantissimi sicuramente già sapranno, l’artista di Faenza sarà tra gli ospiti di ‘Sanremo 2021‘ proprio sullo stesso palco dove tutto è cominciato e a cui ... Leggi su chenews (Di martedì 2 marzo 2021)vince il Golden Globe, ma ve lanelquando? Ecco com’è cambiata l’artista de ‘La Solitudine‘ L., Fonte foto: Instagram (@)Amatissima dal pubblico, molto seguita sui social ed altrettanto in televisione ogni qual volta se ne presenta l’occasione,continua a sorprendere tutti e questa volta il Golden Globe vinto dalla cantautrice ha lasciato anche lei senza parole. Come in tantissimi sicuramente già sapranno, l’artista di Faenza sarà tra gli ospiti di ‘2021‘ proprio sullo stesso palco dovee a cui ...

goldenglobes : Congratulations to Diane Warren (@Diane_Warren), Laura Pausini (@LauraPausini), and Niccolò Agliardi (… - Corriere : Golden Globes, Laura Pausini vince per la canzone: Io sì (Seen) - rtl1025 : Laura Pausini a #sanremo2021 mercoledì! @LauraPausini ?? - diiegogv_ : RT @ilDiozzi: Laura Laura Playni Pausini - troublebigi : RT @harryssvans: ma perché nessuno parlare del fatto che laura pausini abbia vinto un Golden globe? è anche l'unica artista italiana ad ave… -