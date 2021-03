L’APPROFONDIMENTO SPACCIO E RISSE P3

Leggi su udine20

(Di martedì 2 marzo 2021): Pordenone come Udine o altre Città in Regione sono al centro di indagini delle forze dell’ordine per contrastare leche il più delle volte vedono protagonisti i minorenni e losempre più accentuato di sostanze stupefacenti. Gli ultimi episodi hanno visto l’intensificarsi del controlli sul territorio impiegando anche la Polizia Municipale e gli stessi steward. Emanuele Loperfido è l’Assessore Comunale alla sicurezza a Pordenone.