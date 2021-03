Juventus – Spezia in DIRETTA| Streaming gratis e live Hesgoal (Di martedì 2 marzo 2021) Juventus – Spezia Streaming gratis: DIRETTA live Juventus Spezia Streaming Hesgoal – Un affare da sistemare subito per la Juventus di Andrea Pirlo, impegnata quest’oggi a Torino per l’anticipo infrasettimanale della 25° giornata di Serie A. Una Juventus che arriva alla sfida dopo il pari rimediato sul campo del Verona che ha certamente infastidito la piazza, soprattutto dopo la vittoria dell’Inter contro il Genoa e quella del Milan, secondo in classifica, sul campo della Roma. Una Juve che per provare a non perdere la testa della classifica sarà costretta a vincere quest’oggi, a guadagnarsi 3 punti fondamentali per tenere viva la corsa allo scudetto di questa stagione. Se vi state ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 2 marzo 2021)– Un affare da sistemare subito per ladi Andrea Pirlo, impegnata quest’oggi a Torino per l’anticipo infrasettimanale della 25° giornata di Serie A. Unache arriva alla sfida dopo il pari rimediato sul campo del Verona che ha certamente infastidito la piazza, soprattutto dopo la vittoria dell’Inter contro il Genoa e quella del Milan, secondo in classifica, sul campo della Roma. Una Juve che per provare a non perdere la testa della classifica sarà costretta a vincere quest’oggi, a guadagnarsi 3 punti fondamentali per tenere viva la corsa allo scudetto di questa stagione. Se vi state ...

juventusfc : Mister @Pirlo_official presenta #JuveSpezia! Le sue parole LIVE su @JuventusTV ?? - juventusfc : RECAP ?? Le parole di Mister @Pirlo_official pre #JuveSpezia ?? - juventusfc : ?????? ?????? ????????? Quello che c'è da sapre su #JuveSpezia ?? - Kimospo1 : Juventus vs Spezia Live Streaming HD - ElTrattore : RT @fcin1908it: UFFICIALE – Juventus, tegola per Pirlo: De Ligt out nel riscaldamento. Al suo posto… -