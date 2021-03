Isola dei Famosi 2021, Daniela Martani naufraga no vax non piace a Selvaggia Lucarelli (Di martedì 2 marzo 2021) Il GFVIP ha spento dopo quasi 6 mesi le luci della casa e tempo una settimana e gli appassionati dei reality potranno godere della nuova edizione dell‘Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi che tra una problema e l’altra, soprattutto le tante restrizioni dovute all’emergenza Coronavirus, riuscirà ad andare in onda. Il reality di sopravvivenza non è ancora partito e non mancano le prime polemiche che avranno modo d’essere discusse in uno o più talk. Ad alzare il polverone è Selvaggia Lucarelli che attraverso i social ha puntato il dito nei confronti di una delle naufraghe scelte: Daniela Martani personaggio sopra le righe, animalista e palesemente no vax e no mask. Selvaggia trova assurdo che in questo particolare momento dove la campagna vaccinale dovrebbe essere ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 2 marzo 2021) Il GFVIP ha spento dopo quasi 6 mesi le luci della casa e tempo una settimana e gli appassionati dei reality potranno godere della nuova edizione dell‘deicondotta da Ilary Blasi che tra una problema e l’altra, soprattutto le tante restrizioni dovute all’emergenza Coronavirus, riuscirà ad andare in onda. Il reality di sopravvivenza non è ancora partito e non mancano le prime polemiche che avranno modo d’essere discusse in uno o più talk. Ad alzare il polverone èche attraverso i social ha puntato il dito nei confronti di una delle naufraghe scelte:personaggio sopra le righe, animalista e palesemente no vax e no mask.trova assurdo che in questo particolare momento dove la campagna vaccinale dovrebbe essere ...

