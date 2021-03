Il blocco dei licenziamenti vale anche per i dirigenti (Di martedì 2 marzo 2021) I giudici estendono l’applicazione dell’articolo 46 del decreto Cura Italia prorogato dal Dl Rilancio Leggi su ilsole24ore (Di martedì 2 marzo 2021) I giudici estendono l’applicazione dell’articolo 46 del decreto Cura Italia prorogato dal Dl Rilancio

matteosalvinimi : #Salvini: Il procrastinamento di qualche settimana del blocco dei licenziamenti penso sarebbe una misura di buonsen… - repubblica : ?? Scavalcati tamponi, blocco dei voli e quarantena: cosi' il ceppo brasiliano e' arrivato a Malpensa e in Italia - repubblica : Lavoro a Milano, persi cinque anni: Il Covid ha azzerato l’onda lunga dell’Expo: In città sul 2019 22 mila impiegat… - RepubblicaTv : RT @AlessioSgherza: Scavalcati tamponi, blocco dei voli e quarantena. Così il ceppo brasiliano è arrivato in Italia - AlessioSgherza : Scavalcati tamponi, blocco dei voli e quarantena. Così il ceppo brasiliano è arrivato in Italia… -