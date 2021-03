Ibrahimovic “A Sanremo per ripagare l'Italia, Lukaku? Benvenuto” (Di martedì 2 marzo 2021) Sanremo (ITALPRESS) – Non è il suo mondo, come dice lui stesso, ma Zlatan Ibrahimovic sembra già perfettamente a suo agio nell'insolita veste di superospite al Festival di Sanremo: “Amadeus mi ha chiamato per battere tutti i record. E, come ha detto lui, meglio giocare con me che contro di me” ha scherzato in conferenza stampa. Poi ha aggiunto: “Quando mi ha chiamato ho accettato subito. Non mi ha spiegato molto, mi ha detto ‘Vieni che ci divertiamò. So che il Festival è la cosa più importante che c'è in Italia e lo faccio per dare indietro all'Italia quello che mi ha dato. Per me è più facile fare gol che esibirmi a Sanremo ma sono in buone mani e, comunque, se sbaglio nessuno mi può giudicare perchè non è il mio mondo mentre se faccio bene avrò un altro lavoro quando smetto di giocare ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021)(ITALPRESS) – Non è il suo mondo, come dice lui stesso, ma Zlatansembra già perfettamente a suo agio nell'insolita veste di superospite al Festival di: “Amadeus mi ha chiamato per battere tutti i record. E, come ha detto lui, meglio giocare con me che contro di me” ha scherzato in conferenza stampa. Poi ha aggiunto: “Quando mi ha chiamato ho accettato subito. Non mi ha spiegato molto, mi ha detto ‘Vieni che ci divertiamò. So che il Festival è la cosa più importante che c'è ine lo faccio per dare indietro all'quello che mi ha dato. Per me è più facile fare gol che esibirmi ama sono in buone mani e, comunque, se sbaglio nessuno mi può giudicare perchè non è il mio mondo mentre se faccio bene avrò un altro lavoro quando smetto di giocare ...

