«Grande Fratello Vip 5» | vince Tommaso Zorzi

(Di martedì 2 marzo 2021) I pronostici si sono, infine, rivelati corretti. Tommaso Zorzi, che al suo esordio nel reality Mediaset è stato dipinto come «favorito» per la vittoria finale, è stato incoronato vincitore del Grande Fratello Vip. Il ventiseienne, che nel corso della finale ha ricevuto il sostegno di Francesco Oppini, si è classificato primo, davanti a Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando e Dayane Mello, quarta classificata di un’edizione interminabile.

Saltano tutti gli schemi dopo la fine della puntata finale delVip , che ha decretato la vittoria di Tommaso Zorzi. Il vippone vincitore ha abbracciato felice Alfonso Signorini, trattenendosi a parlare con lui, che sembra avergli espresso una ...Lei, , era sulla Punto grigia di papà Daniele insieme con la mamma Lucia Zito e il... Al 'residence', come lo chiamano loro, ossia uncomprensorio chiuso in zona Valle Martella con all'...Rosa Stagnitti ha partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello, ecco cosa ha fatto dopo il reality e cosa fa oggi l'ex gieffina.Finale da dimenticare per Dayane Mello e Andrea Zelletta. Tommaso Zorzi, vincitore del GF Vip 5 Se c’è una cosa che il Grande Fratello Vip ci ha insegnato di anno in anno è che l’autenticità di un ...