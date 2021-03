Gli espulsi M5s presentano il manifesto "per non morire moderati" (Di martedì 2 marzo 2021) AGI - Un manifesto che muove dalle istanze del “Movimento delle origini”, ma che si apre, in Parlamento e fuori, anche a chi non si è formato politicamente in M5s ma condivide la necessità di un'opposizione ferma al governo presieduto da Mario Draghi. E'quello che hanno presentato alla Camera, in conferenza stampa, alcuni dei deputati espulsi nei giorni scorsi dal gruppo pentastellato, dopo la scelta di non votare la fiducia al nuovo esecutivo, contravvenendo alle indicazioni del capo politico. Potranno contare, almeno a Montecitorio, su una componente del gruppo Misto denominata “L'alternativa c'è”, composta per ora da 13 deputati, con l'obiettivo dichiarato di arrivare alla formazione di un gruppo vero e proprio. “Nasciamo come opposizione a questo governo – ha detto il portavoce Andrea Colletti - e in opposizione a quelle che un governo tecnico ... Leggi su agi (Di martedì 2 marzo 2021) AGI - Unche muove dalle istanze del “Movimento delle origini”, ma che si apre, in Parlamento e fuori, anche a chi non si è formato politicamente in M5s ma condivide la necessità di un'opposizione ferma al governo presieduto da Mario Draghi. E'quello che hanno presentato alla Camera, in conferenza stampa, alcuni dei deputatinei giorni scorsi dal gruppo pentastellato, dopo la scelta di non votare la fiducia al nuovo esecutivo, contravvenendo alle indicazioni del capo politico. Potranno contare, almeno a Montecitorio, su una componente del gruppo Misto denominata “L'alternativa c'è”, composta per ora da 13 deputati, con l'obiettivo dichiarato di arrivare alla formazione di un gruppo vero e proprio. “Nasciamo come opposizione a questo governo – ha detto il portavoce Andrea Colletti - e in opposizione a quelle che un governo tecnico ...

