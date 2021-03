Gf Vip 5 | dopo la vittoria di Tommaso Zorzi scatta la festa per i Vipponi ma non mancano le polemiche

(Di martedì 2 marzo 2021) Nella serata di ieri, 1 marzo, un vortice di emozioni ha travolto la Casa e lo studio del Grande Fratello Vip: la quinta edizione che sembrava essere interminabile, ha chiuso i battenti, vedendo trionfare uno dei protagonisti indiscussi del game-show di Canale 5,. Subitoessere stato catapultato in studio e aver preso atto del verdetto finale, l’influencer milanese ha fatto la sua prima Instagram Story incredulo di quanto stesse accadendo, circondato dai suoi compagni di viaggio: Ragazzi questa è la mia prima storia uscito dal Grande Fratello… Che emozione! A seguire, un report su Instagram di Giacomo Urtis ha beccato la quarta classificata Dayane Mello, il terzo classificato Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli, secondo sul podio, che teneramente non riusciva a dividersi dalla sua compagna, conosciuta nel reality, ...

Ultime Notizie dalla rete : Vip dopo

Tommaso Zorzi continua a mietere successi eaver portato a casa ieri sera la vittoria del Grande Fratellonumero 5 adesso è diventato un osservato speciale sui social da quando, ieri sera, è rientrato in possesso del suo telefono e non ...Ti potrebbe anche interessare: GF, vince Tommaso Zorzi e lo studio esplode. Ma la vera festa èla puntata: le fotoDayane Mello ha potuto riabbracciare dopo mesi sua figlia Sofia © Fornito da Rumors.it Una finale che ha lasciato tutti con le lacrime agli occhi per l'emozione. L'edizione più lunga in assoluto del ...Dopo la finale del Grande Fratello Vip 5. Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli si riuniscono: ecco la foto che ha accesso il web.