Fedez | c’è già «Vittoria» sulla camicia da papà a Sanremo 2021

Una «V» mimata tra indice e medio, non ad indicare la pace ma una Vittoria, con l'iniziale maiuscola. Fedez, poche ore prima di salire sul palco dell'Ariston, ha pubblicato su Instagram una foto di sé, con una giacca cucita su misura. «La mia famiglia mi copre le spalle», ha scritto online, mostrando la schiena e, insieme, quattro iniziali, cucite in oro laddove dovrebbero stare i punti cardinali. «V-F-L-C», si è potuto leggere sulla giacca di Fedez, identica a quella che Chiara Ferragni ha fatto indossare al piccolo Leone.

IlContiAndrea : #Fedez annuncia che nel suo look c'è un indizio che riconduce all'iniziale del nome della figlia La accendiamo?… - souloficex : RT @believeinmusic_: Non Fedez che si è fatto fare una camicia con le iniziali F C L V e Chiara la reposta con scritto “family” quindi la… - periikiz : RT @believeinmusic_: Non Fedez che si è fatto fare una camicia con le iniziali F C L V e Chiara la reposta con scritto “family” quindi la… - xsapphisticated : RT @believeinmusic_: Non Fedez che si è fatto fare una camicia con le iniziali F C L V e Chiara la reposta con scritto “family” quindi la… - rosnapoli71 : @Fedez Ma che te chiavat nguoll ?? ?? non c'è limite alla tamarraggine...????? -

