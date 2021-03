Esame avvocato 2021: no allo scritto, si va verso il solo orale (Di martedì 2 marzo 2021) Ne avevamo già parlato nei giorni scorsi: l’Esame avvocato 2021 ora potrebbe davvero essere svolto soltanto in forma orale. Insomma, quella che sembrava soltanto un’ipotesi piuttosto remota, sta acquisendo sempre più fondamento e credibilità, giorno dopo giorno. D’altronde si tratta di un tema caldo, una questione urgente da risolvere in tempi brevi, con un decreto ad hoc. Non a caso, infatti, la neo ministra della Giustizia, Marta Cartabia ha dovuto subito affrontare l’argomento, ed anzi ha dichiarato di avere: “a cuore la situazione dei giovani praticanti“. Il punto è disporre modalità di svolgimento dell’Esame di abilitazione che garantiscano sicurezza a tutti i partecipanti. Urge una soluzione tempestiva: l’Esame avvocato 2021, previsto ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 2 marzo 2021) Ne avevamo già parlato nei giorni scorsi: l’ora potrebbe davvero essere svolto soltanto in forma. Insomma, quella che sembrava soltanto un’ipotesi piuttosto remota, sta acquisendo sempre più fondamento e credibilità, giorno dopo giorno. D’altronde si tratta di un tema caldo, una questione urgente da risolvere in tempi brevi, con un decreto ad hoc. Non a caso, infatti, la neo ministra della Giustizia, Marta Cartabia ha dovuto subito affrontare l’argomento, ed anzi ha dichiarato di avere: “a cuore la situazione dei giovani praticanti“. Il punto è disporre modalità di svolgimento dell’di abilitazione che garantiscano sicurezza a tutti i partecipanti. Urge una soluzione tempestiva: l’, previsto ...

