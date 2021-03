É morto Claudio Coccoluto | dj italiano tra i più famosi al mondo

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 2 marzo 2021), 59 anni, si è spento all’alba di oggi nella sua casa di Cassino, dopo aver lottato per un anno contro una grave malattia. Era considerato tra i giganti della consolle, non soltanto in Italia, ma sulla scena internazionale. Sconforto per una grande perdita nella musica Dolore e sconcerto neldella musica per la scomparsa di, 59 anni, artista di statura internazionale da 40 anni protagonista dell’avanguardia in consolle. Cocculuto si è spento martedì 2 marzo alle 4.30 nella sua casa di Cassino, accanto alla moglie Paola e ai figli. A darne notizia, su Facebook, il figlio Gianmaria: “Il nostro amatissimo papà questa notte ci ha lasciati”. I funerali si svolgeranno mercoledì 3 marzo nella Chiesa di Santa Maria in Montesanto a Roma, ...