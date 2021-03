Covid Piemonte, 1.609 nuovi contagi e 20 morti: bollettino (Di martedì 2 marzo 2021) Sono 1.609 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 2 marzo. Registrati inoltre altri 20 morti. I nuovi positivi sono pari al 6,9% dei 23.240 tamponi eseguiti, di cui 13.644 antigenici. Dei 1.609 nuovi casi, gli asintomatici sono 634 (39,4% ). I casi sono 274 di screening, 906 contatti di caso, 429 con indagine in corso, 17 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 186 in ambito scolastico e 1.406 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 253.926, di cui 21.985 Alessandria, 12.863 Asti, 8.620 Biella, 34.352 Cuneo, 19.675 Novara, 134.351 Torino, 9.417 Vercelli, 9.465 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.221 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie Piemontesi. I restanti 1.977 ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 2 marzo 2021) Sono 1.609 ida coronavirus insecondo ildi oggi, 2 marzo. Registrati inoltre altri 20. Ipositivi sono pari al 6,9% dei 23.240 tamponi eseguiti, di cui 13.644 antigenici. Dei 1.609casi, gli asintomatici sono 634 (39,4% ). I casi sono 274 di screening, 906 contatti di caso, 429 con indagine in corso, 17 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 186 in ambito scolastico e 1.406 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 253.926, di cui 21.985 Alessandria, 12.863 Asti, 8.620 Biella, 34.352 Cuneo, 19.675 Novara, 134.351 Torino, 9.417 Vercelli, 9.465 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.221 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitariesi. I restanti 1.977 ...

RaiNews : Ordinanze: passano in area arancione le regioni Lombardia, Marche e Piemonte, Basilicata e Molise in rosso. Sardegn… - TgLa7 : #Covid: passano in arancione Lombardia, Marche e Piemonte - Agenzia_Ansa : Covid, da lunedì primo marzo la Sardegna passa in area bianca. In area arancione Lombardia, Marche e Piemonte e in… - PietroOlma : RT @byoblu: La Regione Piemonte ha inserito nuovamente nei protocolli di terapie contro la Covid-19 l'idrossiclorochina. Il Ministero della… - ceco_hopeful : RT @JacopoScandella: Personale scolastico vaccinato: Piemonte: 18137. Toscana: 27528. Campania: 41099. Lombardia: 'A breve'. Non c'è un s… -