Covid | Pd | ' da Direzione ok a odg su piano vaccinale'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar (Adnkronos) - "Il Pd ritiene che si debba accelerare la campagna di vaccinazione per rispondere non solo all'emergenza sanitaria in atto ma anche a quella socio-economica che sta colpendo duramente milioni di cittadini. E ciò lo si può fare rendendo libera la produzione dei vaccini nei singoli stati. Nel corso dell'ultimaè stato assunto un Ordine del giorno, primo firmatario Andrea Costa, in cui si chiede a parlamentari e iscritti di far sentire la loro voce, al pari di tutti i cittadini europei, per richiedere alla Commissione di rendere vaccini e cure anti-pandemiche accessibili gratuitamente aderendo all'iniziativa ‘No Profit on Eu pandemic'". Lo specifica l'Ufficio stampa del Pd. "E' necessario raccogliere un milione di firme da tutta la Ue per chiedere che - in base al trattato sul funzionamento dell'Unione europea - si garantisca che: i ...