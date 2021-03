Covid, didattica in presenza: dati allarmanti da Nord a Sud (Di martedì 2 marzo 2021) dati allarmanti negli ultimi mesi per la didattica in presenza da Nord a Sud. A risentirne di più gli alunni delle superiori Dopo 12 lunghissimi mesi dall’inizio della pandemia da Covid-19 che ha compromesso il normale svolgimento delle lezioni in presenza per gli studenti, si ritorna nuovamente a parlare di una chiusura generalizzata. La decisione L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 2 marzo 2021)negli ultimi mesi per laindaa Sud. A risentirne di più gli alunni delle superiori Dopo 12 lunghissimi mesi dall’inizio della pandemia da-19 che ha compromesso il normale svolgimento delle lezioni inper gli studenti, si ritorna nuovamente a parlare di una chiusura generalizzata. La decisione L'articolo proviene da Inews.it.

