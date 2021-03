Covid-19, sale il numero dei ricoverati al “San Pio”: non si registrano decessi (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Aumenta il numero dei pazienti positivi al Covid-19 ricoverati all’Ospedale “San Pio” di Benevento. Attualmente i pazienti assistiti nel principale nosocomio sannita sono 52: nella giornata di ieri ne erano 50. Oltre all’aumento di pazienti ricoverati l’Ospedale “San Pio”, non si registrano fortunatamente decessi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Aumenta ildei pazienti positivi al-19all’Ospedale “San Pio” di Benevento. Attualmente i pazienti assistiti nel principale nosocomio sannita sono 52: nella giornata di ieri ne erano 50. Oltre all’aumento di pazientil’Ospedale “San Pio”, non sifortunatamente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

