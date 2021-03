Como e Cremona in zona arancione rafforzata. Scuole: chiuse in zona rossa (Di martedì 2 marzo 2021) La Lombardia intensifica la lotta contro la crescita dei nuovi contagi di Coronavirus. Il presidente della Regione, Attilio Fontana, ha firmato tre nuove ordinanze: entreranno in vigore da domani 3 marzo. Vaste zone del territorio fra Como, Mantova e Cremona diventeranno zona arancione rafforzata. Il Cts raccomanda la chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado in zona rossa. È scontro però fra i ministri del Governo Draghi sull’eventuale stop alle lezioni in classe anche nelle zone arancioni. zona rafforzata La zona arancione detta “rafforzata” implica la chiusura di tutte le Scuole, ... Leggi su velvetmag (Di martedì 2 marzo 2021) La Lombardia intensifica la lotta contro la crescita dei nuovi contagi di Coronavirus. Il presidente della Regione, Attilio Fontana, ha firmato tre nuove ordinanze: entreranno in vigore da domani 3 marzo. Vaste zone del territorio fra, Mantova ediventeranno. Il Cts raccomanda la chiusura delledi ogni ordine e grado in. È scontro però fra i ministri del Governo Draghi sull’eventuale stop alle lezioni in classe anche nelle zone arancioni.Ladetta “” implica la chiusura di tutte le, ...

