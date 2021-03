Arcuri e gli sms choc con Benotti: linguaggio liturgico usato in codice. E ora? (Di martedì 2 marzo 2021) Vengono i brividi a leggere gli sms tra Arcuri e Benotti. Quegli sms e quel rapporto che inizialmente l’ex supercommissario aveva addirittura provato a negare. Il presidente del consorzio Optel e di Microproducts It ha poi rivelato a Nicola Porro di conoscere Arcuri dai tempi in cui faceva il consigliere al governo. E ora spuntano anche gli sms che i due si sono scambiati, un linguaggio liturgico e curiale, del tipo: “Domani preghiamo, Monsignore in posizione con incenso pronto e fumante per la processione”. Tutto questo mentre resta intricata l’inchiesta sulle maxicommesse da 72 milioni di euro per l’acquisto di 801 milioni di mascherine provenienti dalla Cina nella prima ondata del coronavirus in Italia, per cui sono scattati un arresto e quattro misure interdittive.



