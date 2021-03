Anima, gli analisti aumentano il target price (Di martedì 2 marzo 2021) (Teleborsa) – Gli esperti di Mediobanca e di Equita hanno alzato il prezzo obiettivo su Anima Holding, portandolo rispettivamente a 4,80 e 5 euro. Mediobanca ha confermato la raccomandazione “outperform” mentre Equita ha mantenuto “buy“. A Piazza Affari, intanto, discreta performance per Anima Holding che si attesta a 4,21 euro, in lieve aumento dello 0,67%. Leggi su quifinanza (Di martedì 2 marzo 2021) (Teleborsa) – Gli esperti di Mediobanca e di Equita hanno alzato il prezzo obiettivo suHolding, portandolo rispettivamente a 4,80 e 5 euro. Mediobanca ha confermato la raccomandazione “outperform” mentre Equita ha mantenuto “buy“. A Piazza Affari, intanto, discreta performance perHolding che si attesta a 4,21 euro, in lieve aumento dello 0,67%.

analista1972 : RT @MazzaGiacinto: L’amore ti guarda dentro, ti fruga l’anima, ti vìola nella tua intimità, ti sa leggere i gesti, vede quello che gli altr… - Oriana_Mati : RT @MazzaGiacinto: L’amore ti guarda dentro, ti fruga l’anima, ti vìola nella tua intimità, ti sa leggere i gesti, vede quello che gli altr… - LibriAmati : RT @Nico6410: #VitaELetteratura con #CasaLettori e @LibriAmati #2Marzo Il mondo, magari, non l'aveva visto mai. Ma erano ventisette ann… - LaMokaespresso : @LidaSezOlbia C’è tanta cattiva ed odio in giro ridono della sofferenza umana figuriamoci se non lo fanno per gli a… - VansySKZ : @FallenPhoenix28 Verissimo! Gli piace proprio vederci espiare l'anima. Da ora lo chiamo anche io pornopatata mi piace troppo ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Anima gli Anima, gli analisti aumentano il target price Gli esperti di Mediobanca e di Equita hanno alzato il prezzo obiettivo su Anima Holding , portandolo rispettivamente a 4,80 e 5 euro . Mediobanca ha confermato la raccomandazione " outperform " mentre ...

'Autotrofia', Cosmismo Russo in Terra di Lucania Autotrofia a Berlino 2021 è il titolo di un'opera, dalla doppia anima, russa e italiana : il film ...Ivan Buttiglieri (production manager),Francesca Andriani (producer) " e tra gli interpreti : con ...

Anima, gli analisti aumentano il target price Teleborsa Anima, gli analisti aumentano il target price (Teleborsa) – Gli esperti di Mediobanca e di Equita hanno alzato il prezzo obiettivo su Anima Holding, portandolo rispettivamente a 4,80 e 5 euro. Mediobanca ha confermato la raccomandazione ...

Morti in carcere nelle rivolte di marzo. La procura di Modena: "Indagini da archiviare" La decisione della procura di Modena rischia di surriscaldare ancora di più gli animi di familiari e associazioni di base e movimenti, da quasi un anno senza risposte e senza certezze, proprio mentre ...

esperti di Mediobanca e di Equita hanno alzato il prezzo obiettivo suHolding , portandolo rispettivamente a 4,80 e 5 euro . Mediobanca ha confermato la raccomandazione " outperform " mentre ...Autotrofia a Berlino 2021 è il titolo di un'opera, dalla doppia, russa e italiana : il film ...Ivan Buttiglieri (production manager),Francesca Andriani (producer) " e trainterpreti : con ...(Teleborsa) – Gli esperti di Mediobanca e di Equita hanno alzato il prezzo obiettivo su Anima Holding, portandolo rispettivamente a 4,80 e 5 euro. Mediobanca ha confermato la raccomandazione ...La decisione della procura di Modena rischia di surriscaldare ancora di più gli animi di familiari e associazioni di base e movimenti, da quasi un anno senza risposte e senza certezze, proprio mentre ...