Un Posto al Sole, anticipazioni: Patrizio diviso tra Clara e Rossella (Di lunedì 1 marzo 2021) Patrizio - UPAS Pericolosa vicinanza tra Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) e Clara (Imma Pirone). Nel corso degli episodi di Un Posto al Sole in onda questa settimana, il figlio di Raffaele (Patrizio Rispo) e Ornella (Marina Giulia Cavalli) resterà turbato dal bacio con la compagna di Alberto Palladini (Maurizio Aiello) e metterà in dubbio la sua “frequentazione” con Rossella (Giorgia Gianetiempo). Dubbi che aumenteranno quando Clara gli chiederà aiuto in un momento di difficoltà. Ecco le anticipazioni da lunedì 1 a venerdì 5 marzo 2021. Un Posto al Sole – anticipazioni puntata 5641 – lunedì 1 marzo 2021 Scoperto il segreto di Nunzio, Franco chiede aiuto a una persona inaspettata. Il ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 1 marzo 2021)- UPAS Pericolosa vicinanza tra(Lorenzo Sarcinelli) e(Imma Pirone). Nel corso degli episodi di Unalin onda questa settimana, il figlio di Raffaele (Rispo) e Ornella (Marina Giulia Cavalli) resterà turbato dal bacio con la compagna di Alberto Palladini (Maurizio Aiello) e metterà in dubbio la sua “frequentazione” con(Giorgia Gianetiempo). Dubbi che aumenteranno quandogli chiederà aiuto in un momento di difficoltà. Ecco leda lunedì 1 a venerdì 5 marzo 2021. Unalpuntata 5641 – lunedì 1 marzo 2021 Scoperto il segreto di Nunzio, Franco chiede aiuto a una persona inaspettata. Il ...

lemonmeringue_ : A proposito del Festival di Sanremo, non si parla abbastanza del fatto che nel 2001 'Di sole e d'azzurro' sia arriv… - pagabadoglio : Anche a me manca @DonemicoArcuri!!! E io che speravo di aver trovato il mio posto al sole. Mi aveva promesso un pos… - Rora1608 : @onlycecilia95 @luckyxone_ Beh dai, che non fossi a posto con la testa già lo intuivo un po'.... ?? Poi consideranto… - meuniverseyou : @imironicc Clelia, come Enrica, è il raggio di sole in quel posto. - SMSNEWSOFFICIAL : @UPAS_Rai : LE ANTICIPAZIONI DELLE PUNTATE DAL 1° AL 5 MARZO -