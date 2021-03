Uil | morto l’ex segretario generale Pietro Larizza

(Di lunedì 1 marzo 2021) Èstanotte Pierodella Uil dal 1992 al 2000. E' quanto annunciato da Giorgio Benvenuto, presidente della Fondazione Bruno Buozzi. "Lo ricordo con affetto - ha scritto su Twitter Benvenuto - con gratitudine. Ha diretto la Uil con abilità e passione. Ha fatto con Dini la riforma delle pensioni e con Ciampi la politica dei redditi. Un grande". Nato a Reggio Calabria nel 1935,ha dedicato la sua vita al mondo del lavoro, del sociale e alla Uil. Nel 1963 fu chiamato a lavorare a Roma alla Cassa per il Mezzogiorno. Socialista convinto e impegnato, riformista autentico, nello stesso anno si iscrisse alla Uil. Dopo aver svolto attività sindacale in quell'ente, nel 1973 venne eletto nella segreteria della camera sindacale Uil di Roma, ...

La Uil è in lutto. È morto Pietro Larizza. Dirigente storico del sindacato di via Lucullo, Larizza è stato segretario generale dal 1992 al 2000, promuovendo e vivendo, da protagonista, la stagione della concertazione. Larizza era nato a Reggio Calabria il 21 luglio 1935.