The Walking Dead 10x17, recensione: fuori formato ma non troppo (Di lunedì 1 marzo 2021) La recensione del diciassettesimo episodio della decima stagione di The Walking Dead, il primo di sei capitoli "extra" per un'annata segnata dalla pandemia. Con la recensione di The Walking Dead 10x17 ci addentriamo in quello che sulla carta dovrebbe essere un territorio nuovo: quando la stagione in corso del popolare show è stata compromessa dall'emergenza sanitaria (quello che in sostanza era il finale è andato in onda come episodio a sé mesi dopo il resto della decima annata, a causa di problemi di post-produzione), è stato annunciato che l'undicesimo ciclo avrebbe debuttato un anno più tardi del previsto, nell'autunno del 2021, dando il via alla fase finale della serie (ebbene sì, la conclusione definitiva è prevista per la primavera del 2022). Nell'attesa, per … Leggi su movieplayer (Di lunedì 1 marzo 2021) Ladel diciassettesimo episodio della decima stagione di The, il primo di sei capitoli "extra" per un'annata segnata dalla pandemia. Con ladi Theci addentriamo in quello che sulla carta dovrebbe essere un territorio nuovo: quando la stagione in corso del popolare show è stata compromessa dall'emergenza sanitaria (quello che in sostanza era il finale è andato in onda come episodio a sé mesi dopo il resto della decima annata, a causa di problemi di post-produzione), è stato annunciato che l'undicesimo ciclo avrebbe debuttato un anno più tardi del previsto, nell'autunno del 2021, dando il via alla fase finale della serie (ebbene sì, la conclusione definitiva è prevista per la primavera del 2022). Nell'attesa, per …

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Walking Dead 10x17, recensione: fuori formato ma non troppo - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Walking Dead 10, da stasera su FOX gli episodi bonus della stagione - defencelessxfe : @Emma160742941 Vado a settori ahahahahha tipo dei ragazzi walking in the wind, di Lou Defenceless ma non riuscrei a… - foolsgvld__ : non riesco ad ascoltare walking in the wind, e non so se ci riuscirò mai - morgan_starkk : @gooldenxzayn se mi metti pure walking in the wind mi vuoi proprio male eh -