Sono Vittorio di Bolzano… (Di lunedì 1 marzo 2021) Ci avete segnalato un audio che sta circolando molto, visto che i colleghi di Open l’hanno già dovuto trattare e comunque lo troviamo ancora tra le nostre segnalazioni. Vi riporto sia l’audio che la trascrizione dello stesso, con la speranza che qualcuno riconosca la voce del fantomatico “Vittorio” e magari provveda a segnalarlo alle autorità: se venisse identificato con certezza qualche sanzione gli toccherebbe pagarla. Ciao a tutti! Chiedo di condividere questo audio il più possibile! Sono Vittorio di Bolzano. Oggi è domenica 21 di febbraio 2021, mi chiama poco fa un amico e mi dice guarda ho una notizia che ha dello sconvolgente. Considerate che a Bolzano siamo in zona rossa scura, non possiamo uscire dal Comune di residenza, i negozi Sono chiusi, bar, ristoranti, insomma un disastro, perché i numeri ... Leggi su butac (Di lunedì 1 marzo 2021) Ci avete segnalato un audio che sta circolando molto, visto che i colleghi di Open l’hanno già dovuto trattare e comunque lo troviamo ancora tra le nostre segnalazioni. Vi riporto sia l’audio che la trascrizione dello stesso, con la speranza che qualcuno riconosca la voce del fantomatico “” e magari provveda a segnalarlo alle autorità: se venisse identificato con certezza qualche sanzione gli toccherebbe pagarla. Ciao a tutti! Chiedo di condividere questo audio il più possibile!di Bolzano. Oggi è domenica 21 di febbraio 2021, mi chiama poco fa un amico e mi dice guarda ho una notizia che ha dello sconvolgente. Considerate che a Bolzano siamo in zona rossa scura, non possiamo uscire dal Comune di residenza, i negozichiusi, bar, ristoranti, insomma un disastro, perché i numeri ...

caritas_milano : “Tutto ciò che noi in Italia diamo per scontato non lo è in Congo dove purtroppo ci sono ancora tanti problemi da r… - CottarelliCPI : Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci sono morti svolgendo il loro dovere lontano dai riflettori, in un luogo pericol… - ItalyMFA : Un Ambasciatore d’Italia, Luca Attanasio, e un Carabiniere, Vittorio Iacovacci, lavoravano insieme e sono morti ins… - Alise0 : RT @butacit: Sono Vittorio di Bolzano… - cgcronos : Vittorio Feltri contro il matrimonio: 'Un intralcio. Uomo e donna? Non sono fatti l'uno per l'altro' -