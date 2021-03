Serie B, Venezia-Reggiana 2-1: la doppietta di Aramu regala la vittoria in rimonta. La classifica aggiornata (Di martedì 2 marzo 2021) Il Venezia trova un successo fondamentale contro la Reggiana.Serie B, 25a giornata: il Monza frena, al ‘Brianteo’ solo un pareggio a reti bianche contro il Cittadella. La classificaUna vittoria in rimonta che permette alla società veneta di rimanere a -1 dall'Empoli primo. Gli ospiti invece rimangono nelle zone paludose della classifica, con un punto di vantaggio sul Brescia, che occupa l'ultimo posto dei playout. Un match aperto con tante occasioni da una parte e dall'altra che ha visto i lagunari spuntarla nel finale. La lotta per la promozione diretta si fa sempre più serrata con Empoli e Venezia che stanno provando a scappare, ma Monza, Salernitana e Cittadella cercano di rimanere a contatto. I gol sono stati segnati da Lorenzo Libutti per la ... Leggi su mediagol (Di martedì 2 marzo 2021) Iltrova un successo fondamentale contro laB, 25a giornata: il Monza frena, al ‘Brianteo’ solo un pareggio a reti bianche contro il Cittadella. LaUnainche permette alla società veneta di rimanere a -1 dall'Empoli primo. Gli ospiti invece rimangono nelle zone paludose della, con un punto di vantaggio sul Brescia, che occupa l'ultimo posto dei playout. Un match aperto con tante occasioni da una parte e dall'altra che ha visto i lagunari spuntarla nel finale. La lotta per la promozione diretta si fa sempre più serrata con Empoli eche stanno provando a scappare, ma Monza, Salernitana e Cittadella cercano di rimanere a contatto. I gol sono stati segnati da Lorenzo Libutti per la ...

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Aramu lancia il #Venezia di #Zanetti al secondo posto, la #Reggiana non regge l'urto #SerieB #VENREG - Mediagol : Serie B, Venezia-Reggiana 2-1: la doppietta di Aramu regala la vittoria in rimonta. La classifica aggiornata… - Salvato57069142 : RT @RaiSport: ? #SerieB: #Venezia batte #Reggiana in rimonta #Emiliani in vantaggio con #Libutti, la ribalta #Aramu con una doppietta ?? ht… - sportli26181512 : Venezia-Reggiana 2-1: Venezia e Reggiana non tradiscono le attese regalandoci una gara intensa e vibrante. Nella pa… - spaziocalcio : #SerieB, nell'anticipo il #Venezia ribalta la #Reggiana con Aramu ed è secondo #VENREG #SerieBKT -