Serie A 2020/2021, i diffidati a rischio squalifica (Di lunedì 1 marzo 2021) Andiamo a scoprire i diffidati della Serie A 2020/2021 aggiornati giornata per giornata. Sportface.it vi aggiornerà puntualmente per tutto il campionato con l’elenco aggiornato dei calciatori a rischio squalifica in caso di nuova ammonizione. Una lista che torna utile anche a tutti gli appassionati di fantacalcio. Quali saranno i giocatori con più gialli ricevuti e dunque partite saltate perché fermati dal giudice sportivo? Andiamo a scoprirlo insieme I diffidati dopo la ventitreesima giornata Atalanta: Freuler Benevento: Foulon, Dabo, Schiattarella Bologna: Tomiyasu, Schouten Cagliari: Pavoletti, Lykogiannis, Ceppitelli Crotone: Pedro Pereira Fiorentina: Ribery, Bonaventura Genoa: Masiello, Ghiglione, Destro Inter: Brozovic, Barella, Bastoni, Lukaku Juventus: ... Leggi su sportface (Di lunedì 1 marzo 2021) Andiamo a scoprire idellaaggiornati giornata per giornata. Sportface.it vi aggiornerà puntualmente per tutto il campionato con l’elenco aggiornato dei calciatori ain caso di nuova ammonizione. Una lista che torna utile anche a tutti gli appassionati di fantacalcio. Quali saranno i giocatori con più gialli ricevuti e dunque partite saltate perché fermati dal giudice sportivo? Andiamo a scoprirlo insieme Idopo la ventitreesima giornata Atalanta: Freuler Benevento: Foulon, Dabo, Schiattarella Bologna: Tomiyasu, Schouten Cagliari: Pavoletti, Lykogiannis, Ceppitelli Crotone: Pedro Pereira Fiorentina: Ribery, Bonaventura Genoa: Masiello, Ghiglione, Destro Inter: Brozovic, Barella, Bastoni, Lukaku Juventus: ...

