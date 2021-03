Se Conte fa il leader dei 5 Stelle, cosa resta dell’alleanza con il Pd? Parla Bettini (Di lunedì 1 marzo 2021) Non c’è lutto nella voce serafica di Goffredo Bettini. Eppure oggi il “padre” per eccellenza dell’alleanza fra Pd e Movimento Cinque Stelle, volto storico e cofondatore del partito guidato da Nicola Zingaretti, fa i conti con una perdita. Giuseppe Conte ha posato i panni del premier e sta per indossare quelli del leader del Movimento. In quella veste non può più essere il nocchiero del “campo progressista” che Bettini, e altri insieme a lui nel partito, auspicavano da tempo. Bettini, lei è considerato il padre dell’alleanza fra Pd e Cinque Stelle. Ora che Conte è pronto a tesserarsi perde un figlio? Attenzione, Conte non ha detto “vengo a fare il leader”. Ha dato la sua disponibilità, ... Leggi su formiche (Di lunedì 1 marzo 2021) Non c’è lutto nella voce serafica di Goffredo. Eppure oggi il “padre” per eccellenzafra Pd e Movimento Cinque, volto storico e cofondatore del partito guidato da Nicola Zingaretti, fa i conti con una perdita. Giuseppeha posato i panni del premier e sta per indossare quelli deldel Movimento. In quella veste non può più essere il nocchiero del “campo progressista” che, e altri insieme a lui nel partito, auspicavano da tempo., lei è considerato il padrefra Pd e Cinque. Ora cheè pronto a tesserarsi perde un figlio? Attenzione,non ha detto “vengo a fare il”. Ha dato la sua disponibilità, ...

