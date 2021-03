Roma, ennesimo incidente sulla Nomentana: scontro tra auto e moto (Di lunedì 1 marzo 2021) L’ennesimo incidente stradale all’incrocio tra via Nomentana e viale Regina Margherita. Il sinistro è avvenuto alle 17:35 circa, ed ha coinvolto un’auto (una Fiat 600 azzurrina) ed una moto. Dalle prime ricostruzioni non dovrebbero esserci feriti gravi, sul posto è intervenuta la Polizia di Roma Capitale. Giunto per i soccorsi il personale sanitario in Ambulanza. La viabilità sembra essere limitatamente bloccata. Seguiranno aggiornamenti. Tragedia sulla Nomentana Il luogo dell’incidente di oggi pomeriggio è lo stesso dove, il 7 febbraio, ha perso la vita il 26enne a bordo del proprio motorino. Il ragazzo stava percorrendo via Nomentana assieme alla ragazza in moto e, passando con il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 1 marzo 2021) L’stradale all’incrocio tra viae viale Regina Margherita. Il sinistro è avvenuto alle 17:35 circa, ed ha coinvolto un’(una Fiat 600 azzurrina) ed una. Dalle prime ricostruzioni non dovrebbero esserci feriti gravi, sul posto è intervenuta la Polizia diCapitale. Giunto per i soccorsi il personale sanitario in Ambulanza. La viabilità sembra essere limitatamente bloccata. Seguiranno aggiornamenti. TragediaIl luogo dell’di oggi pomeriggio è lo stesso dove, il 7 febbraio, ha perso la vita il 26enne a bordo del propriorino. Il ragazzo stava percorrendo viaassieme alla ragazza ine, passando con il ...

