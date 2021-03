Ristoranti, spostamenti e seconde case: le restrizioni per Pasqua 2021 (Di lunedì 1 marzo 2021) Il prossimo Dpcm, il primo del presidente del Consiglio Mario Draghi, delineerà le misure da seguire dal 6 marzo al 6 aprile. Esso conterrà quindi anche le restrizioni in vigore per la festività della Pasqua, il 4 aprile 2021, e della Pasquetta. Ecco cosa potrebbe contenere il prossimo testo. >> Ora legale 2021 in Italia: quando cambiare le lancette dell’orologio Dpcm Pasqua e Pasquetta 2021 La bozza del testo del nuovo Dpcm è già stata visionata dalla conferenza delle Regioni: non sono emerse obiezioni che impedirebbero il via libera del prossimo decreto. La firma è attesa tra oggi e domani, e prima dell’entrata in vigore (il 6 marzo), potrebbero esserci ulteriori riunioni tecniche per il perfezionamento di alcune norme. L’istruzione è l’osservata speciale: da mettere a punto i ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 1 marzo 2021) Il prossimo Dpcm, il primo del presidente del Consiglio Mario Draghi, delineerà le misure da seguire dal 6 marzo al 6 aprile. Esso conterrà quindi anche lein vigore per la festività della, il 4 aprile, e della Pasquetta. Ecco cosa potrebbe contenere il prossimo testo. >> Ora legalein Italia: quando cambiare le lancette dell’orologio Dpcme PasquettaLa bozza del testo del nuovo Dpcm è già stata visionata dalla conferenza delle Regioni: non sono emerse obiezioni che impedirebbero il via libera del prossimo decreto. La firma è attesa tra oggi e domani, e prima dell’entrata in vigore (il 6 marzo), potrebbero esserci ulteriori riunioni tecniche per il perfezionamento di alcune norme. L’istruzione è l’osservata speciale: da mettere a punto i ...

