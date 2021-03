Riforma fiscale | Zafarana GdF | serve sforzo corale | oggi evasione IRPEF a 37 miliardi

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 1 marzo 2021) (Teleborsa) – Il Comandante generale della Guardia di Finanza Giuseppeha sottolineare che per “riscrivere le regole di un sistema così articolato e interconnesso come quellorichiede lodi tutti gli attori istituzionali”. In audizione presso le commissioni Finanze di Camera e Senatoha garantito il sostegno alla, “nella convinzione che un fisco più equo, semplice e trasparente, oltre a migliorare la compliance, consentirà di orientare più efficacemente l’azione di controllo sui soggetti che, attraverso l’e le frodi fiscali, alterano le regole della concorrenza e del mercato pregiudicando gli operatori economici rispettosi delle regole”. Il Comandante generale della Guardia di Finanza ha ...