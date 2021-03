Pirlo crede ancora allo scudetto “L'obiettivo non cambia” (Di lunedì 1 marzo 2021) TORINO (ITALPRESS) – “L'obiettivo nostro non cambia, siamo lontani per adesso dalla vetta ma i nostri obiettivi non cambiano. Pensiamo a vincere partita dopo partita, è nelle nostre corde. Non guardiamo a chi sta sopra o sotto ma pensiamo a noi stessi. L'obiettivo deve essere sempre nella nostra testa, le partite sono ancora tante, finchè ci sarà spazio per recuperare saremo sempre lì con la testa”. Andrea Pirlo non rinuncia all'obiettivo scudetto sebbene siano già 10 i punti di ritardo dall'Inter anche se con una gara da recuperare. “Sappiamo di aver perso tanti punti ma è il passato e ora guardiamo al futuro che si chiama Spezia. Sarà una partita difficile e importante per noi, dobbiamo riscattare i due punti persi a Verona e continuare a lottare per ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) TORINO (ITALPRESS) – “L'nostro non, siamo lontani per adesso dalla vetta ma i nostri obiettivi nonno. Pensiamo a vincere partita dopo partita, è nelle nostre corde. Non guardiamo a chi sta sopra o sotto ma pensiamo a noi stessi. L'deve essere sempre nella nostra testa, le partite sonotante, finchè ci sarà spazio per recuperare saremo sempre lì con la testa”. Andreanon rinuncia all'sebbene siano già 10 i punti di ritardo dall'Inter anche se con una gara da recuperare. “Sappiamo di aver perso tanti punti ma è il passato e ora guardiamo al futuro che si chiama Spezia. Sarà una partita difficile e importante per noi, dobbiamo riscattare i due punti persi a Verona e continuare a lottare per ...

