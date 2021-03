Pd: Orlando, 'partito correnti è conseguenza partito eletti' (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Io credo che la discussione di oggi abbia senso se si ragiona su che cosa non ha funzionato nella selezione delle classi dirigenti. Il partito delle correnti è la conseguenza del partito degli eletti. Il nostro partito ha perso prevalentemente una struttura neutra per ragioni oggettive e vive grazie all'attività che si svolge attorno agli eletti". Lo ha detto Andrea Orlando intervenendo in Direzione. "Un partito così organizzato per ragioni che derivano dalla fine del finanziamento pubblico e della non attuazione dell'articolo 49, è un partito che tende a preservare i rapporti vigenti. Se vogliamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Io credo che la discussione di oggi abbia senso se si ragiona su che cosa non ha funzionato nella selezione delle classi dirigenti. Ildelleè ladeldegli. Il nostroha perso prevalentemente una struttura neutra per ragioni oggettive e vive grazie all'attività che si svolge attorno agli". Lo ha detto Andreaintervenendo in Direzione. "Uncosì organizzato per ragioni che derivano dalla fine del finanziamento pubblico e della non attuazione dell'articolo 49, è unche tende a preservare i rapporti vigenti. Se vogliamo ...

