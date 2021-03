Pattuglia della polizia travolge un' auto durante un inseguimento | morta una ragazza

(Di lunedì 1 marzo 2021) Tragedia questa mattina a Roma attorno alle 11, quando un’che stava inseguendo una vettura con a bordo dei presunti rapinatori ha avuto un incidente stradale. La, all’altezza di Via di Salone, ha travolto un’altracon a bordo quattro persone. Nello schianto, a quanto si apprende, èunadi 17-18 anni e una seconda persona è rimasta gravemente ferita. Feriti anche due poliziotti, mentre i malviventi, invece, avrebbero abbandonato la loroa bordo strada dandosi alla fuga. Sono in corso le ricerche. Per i rilievi dell’incidente sono sul posto i carabinieri.

Montecitorio : Il #1marzo 1961 viene creato il 313º Gruppo Addestramento Acrobatico, Pattuglia Acrobatica Nazionale, meglio conosc… - ItalianAirForce : ?? #FrecceTricolori60 ????????????? Eccole qui: altre sei formazioni storiche della Pattuglia Acrobatica Nazionale. Riv… - clikservernet : Roma, pattuglia della polizia stradale travolge auto durante inseguimento: morta una 17enne - FratellidItalia : RT @GiorgiaMeloni: Una scia tricolore lunga sessant'anni che porta con sé tutto l’orgoglio della Nazione. Auguri alla Pattuglia Acrobatica… - Noovyis : (Roma, pattuglia della polizia stradale travolge auto durante inseguimento: morta una 17enne) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Pattuglia della

Agenzia ANSA

Tragedia questa mattina a Roma attorno alle 11, quando un'autopolizia che stava inseguendo una vettura con a bordo dei presunti rapinatori ha avuto un incidente stradale. La, all'altezza di Via di Salone, ha travolto un'altra auto con a bordo ...E' finito in tragedia un inseguimento alla periferia di Roma. Una ragazza di 17 anni è morta dopo essere stata travolta da unapolizia stradale che stava inseguendo una macchina. L'incidente è avvenuto a via di Salone, alla periferia estCapitale. Secondo quanto si è appreso la ragazza era in auto con ...Una pattuglia della polizia stava inseguendo dei rapinatori, ma si è scontrata con un'auto e una ragazza 17enne è morta ...Regione – Controlli straordinari della polizia ferroviaria 1 arrestato, 7 denunciati e 19.631 persone controllate; 470 le pattuglie impegnate in stazione, 67 a bordo di 133 treni, 9 le sanzioni ...