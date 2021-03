Nuovo Dpcm, ecco le nuove regole in vigore dal 6 marzo (Di lunedì 1 marzo 2021) Dal 6 marzo entrerà in vigore il Nuovo Dpcm Draghi. Rimane la suddivisione in fasce tra cui ci sarà quella dell’arancione scuro che prevede ulteriori restrizioni prima del lockdown. Chiuse ancora palestre e piscine. Apertura per i cinema e teatri in fascia gialla a partire dal 27 marzo con rigorose restrizioni. Pasqua e Pasquetta blindate Nuovo Dpcm, quali sono le nuove regole in vigore da sabato Dal 6 marzo al 6 aprile sarà in vigore il Nuovo Dpcm Draghi. Non ci sarà nessun allentamento ma anzi restano le diverse fasce di colore tra cui l’arancione scuro. È una fascia che prevede ulteriori restrizioni come la chiusura delle scuole e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 1 marzo 2021) Dal 6entrerà inilDraghi. Rimane la suddivisione in fasce tra cui ci sarà quella dell’arancione scuro che prevede ulteriori restrizioni prima del lockdown. Chiuse ancora palestre e piscine. Apertura per i cinema e teatri in fascia gialla a partire dal 27con rigorose restrizioni. Pasqua e Pasquetta blindate, quali sono leinda sabato Dal 6al 6 aprile sarà inilDraghi. Non ci sarà nessun allentamento ma anzi restano le diverse fasce di colore tra cui l’arancione scuro. È una fascia che prevede ulteriori restrizioni come la chiusura delle scuole e ...

