Non stiamo facendo abbastanza contro il cambiamento climatico (Di lunedì 1 marzo 2021) Un rapporto delle Nazioni Unite ha evidenziato che gli attuali piani di azione dei governi non permettono di raggiungere gli obiettivi stabiliti dall'accordo sul clima di Parigi.... Leggi su dday (Di lunedì 1 marzo 2021) Un rapporto delle Nazioni Unite ha evidenziato che gli attuali piani di azione dei governi non permettono di raggiungere gli obiettivi stabiliti dall'accordo sul clima di Parigi....

matteosalvinimi : #Salvini: Contento del completamento della squadra di governo e non perdiamo tempo: con il nostro sottosegretario a… - RobertoBurioni : La variante “sudafricana” in sud Africa è tornata indietro, senza vaccino. Come ho già detto, non ci sono prove di… - matteograndi : Chi ci può dare risposte serie sui vaccini? Quanti ne abbiamo che non stiamo distribuendo? La responsabilità è di r… - JuveRonaldo74 : @MischiGiordano Ma x favore!!!!!Non è capace nemmeno a stoppare un pallone, di cosa stiamo parlando ???????????!!Bast… - WalterSylarYang : Mercoledì tutti gli altri che non stiamo qui a elencare #Sanremo2021 -