Napoli, Osimhen dovrebbe saltare anche la gara di mercoledì con il Sassuolo (Di lunedì 1 marzo 2021) Victor Osimhen dovrebbe saltare anche la trasferta del Napoli sul campo del Sassuolo, in programma mercoledì sera nel turno infrasettimanale. Il giocatore non ha ancora recuperato dopo il trauma cranico rimediato contro l'Atalanta. La notizia arriva dall'edizione odierna di Repubblica, che spiega come il numero 9 dovrebbe dare forfait anche nell'infrasettimanale di mercoledì, con Mertens confermato nuovamente al centro dell'attaccato con Insigne e Politano. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

