Napoli | Alessandra Clemente visita negozio rapinato | “Potenziare la sicurezza”

(Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– La candidata sindacoquesta mattina ha fattopresso underubato, per la seconda volta, di via Toledo. In quest’ultimo increscioso atto, i malviventi hanno anche danneggiato la vetrina. “Si tratta di un’attività criminale – ha detto– e ancor più odiosa ora che i negozi della città sono messi a dura prova dalle chiusure e dalla riduzione del transito pedonale provocati dalla pandemia in atto. Siamo vicini ai commercianti coinvolti e siamo impegnati – ha aggiunto – per intensificare i controlli e la videosorveglianza in sinergia con la Prefettura di. Chiederemo inoltre al prefetto, dile misure più idonee a scongiurare la reiterazione del fenomeno nel ...

Napoli - La candidata sindaco Alessandra Clemente questa mattina ha fatto visita presso un negozio derubato, per la seconda volta, di via Toledo.
L'assessore del Comune di Napoli, Alessandra Clemente, stamattina ha fatto visita ai titolari del negozio, in via Toledo, vittima per la seconda volta di un furto durante il quale è stata danneggiata ...