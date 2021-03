Myanmar, San Suu Kyi riappare in video da detenuta davanti al giudice che dovrà processarla (Di lunedì 1 marzo 2021) Myanmar: San Suu Kyi riappare in video davanti al giudice, “sta bene” Aung San Suu Kyi, l’ex leader di fatto del governo civile del Myanmar deposto dai militari, è riapparsa in videoconferenza durante la prima udienza del processo che la vede imputata per possesso illegale di walkie talkie e violazione delle norme sul distanziamento durante una manifestazione. Lo riferisce il suo avvocato, Khin Maung Zaw, secondo il quale la settantacinquenne appare “in buona salute”. Il processo alla premio Nobel per la pace inizia mentre il Paese è attraversato da una crescente ondata di protesta contro i militari. Le manifestazioni si susseguono e si moltiplicano le azioni di disobbedienza civile e di boicottaggio. Le forze armate reagiscono con una repressione sempre più ... Leggi su tpi (Di lunedì 1 marzo 2021): San Suu Kyiinal, “sta bene” Aung San Suu Kyi, l’ex leader di fatto del governo civile deldeposto dai militari, è riapparsa inconferenza durante la prima udienza del processo che la vede imputata per possesso illegale di walkie talkie e violazione delle norme sul distanziamento durante una manifestazione. Lo riferisce il suo avvocato, Khin Maung Zaw, secondo il quale la settantacinquenne appare “in buona salute”. Il processo alla premio Nobel per la pace inizia mentre il Paese è attraversato da una crescente ondata di protesta contro i militari. Le manifestazioni si susseguono e si moltiplicano le azioni di disobbedienza civile e di boicottaggio. Le forze armate reagiscono con una repressione sempre più ...

