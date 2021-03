Morte Denis Bergamini, concluse le indagini: indagata l’ex fidanzata (Di lunedì 1 marzo 2021) Si fa luce sulla mosteriosa Morte di Denis Bergamini a 32 anni dalla sua tragica scomparsa: ecco la svolta nelle indagini L’ANSA riporta la svolta nelle indagini per la Morte di Denis Bergamini. Ecco quanto riportato. «La Procura di Castrovillari ha notificato la conclusione delle indagini per la Morte del calciatore del Cosenza Donato “Denis” Bergamini, a Isabella Internò, ex fidanzata del centrocampista del Cosenza, che resta unica indagata per l’omicidio del calciatore del Cosenza. La notizia è stata resa nota con un comunicato del Procuratore facente funzioni, Simona Manera». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Si fa luce sulla mosteriosadia 32 anni dalla sua tragica scomparsa: ecco la svolta nelleL’ANSA riporta la svolta nelleper ladi. Ecco quanto riportato. «La Procura di Castrovillari ha notificato la conclusione delleper ladel calciatore del Cosenza Donato “, a Isabella Internò, exdel centrocampista del Cosenza, che resta unicaper l’omicidio del calciatore del Cosenza. La notizia è stata resa nota con un comunicato del Procuratore facente funzioni, Simona Manera». Leggi su Calcionews24.com

Corriere : Morte del calciatore Denis Bergamini: indagata l’ex fidanzata per concorso in omicidio - Agenzia_Ansa : La morte del calciatore Denis Bergamini, dopo 31 anni indagata l'ex #ANSA - CalcioWeb : Colpo di scena sulla morte di Denis #Bergamini, indagata l'ex fidanzata - LorenzoPuliga : RT @Agenzia_Ansa: La morte del calciatore Denis Bergamini, dopo 31 anni indagata l'ex #ANSA - LorenzoPuliga : RT @UnioneSarda: #Cosenza: morte del calciatore Denis #Bergamini, l'ex fidanzata indagata per omicidio -