“Mi sono rotta il ca**o di dovermi giustificare” | lo sfogo di una vittima di Alberto Genovese da Giletti

(Di lunedì 1 marzo 2021) Il casocontinua a tenere banco nel dibattito pubblico. Nell’ultima puntata di “Non è l’Arena”, la trasmissione condotta da Massimo, era presente anche la primadell’imprenditore del web, accusato di violenza sessuale e cessione di droga e attualmente in carcere. La giovane, in collegamento di spalle, ha confermato di essere stata per venti ore sotto sequestro nella camera di. L’accusato l’avrebbe stordita con l’ormai nota “droga dello stupro”. Al suo risveglio la 18enne si è ritrovata con delle manette ai polsi. Laha precisato che nei video a disposizione della Procura ci sia tutto ciò che sarebbe realmente accaduto nell’attico di lusso dell’imprenditore a Milano. “Mi...

effesronfleek : io sto segnalando, mi sono rotta il cazzo #tzvip - PAPLURA : @gaetpoli7 i presupposti sono gli stessi né. squadra tutta rotta, che cammina e sta facendo schifo. - AleMascoloRossi : RT @sorrisidilouis: Posso dire una cosa importante: Mi sono rotta il cazzo. Fine - connexionxfalls : mi sono rotta il cazzo di vedere i tiktok di questi decerebrati in galleria Umberto I senza mascherina, che fanno b… - niallloveskevin : Basta me ne vado mi sono rotta il cazzo -

Ultime Notizie dalla rete : sono rotta

Fortune Italia

Toro - I sentimentii protagonisti di questa nuova giornata di marzo. Finalmente riuscite ad ... La situazione lavorativa sembra buona, ma forse è arrivato il momento di cambiare. Gemelli - ...... suggerisce inversioni di. Il rosario delle cifre su denatalità e spopolamento non può però ... Quei numeri nonsoltanto un flagello da interpretare e dal quale proteggersi, piuttosto un ...AGI - Cambiano i toni, che fino a poche settimane fa sarebbero forse stati più aspri, ma tra Lega e Partito democratico - un tempo avversari oggi componenti attivi della stessa maggioranza - continuan ...La ripartizione dei fondi della cosiddetta fase 3 del Programma Operativo Val d’Agri per complessivi circa 35 milioni di euro è stata definita in una riunione (in video conferenza) del comitato di Coo ...