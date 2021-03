Meloni: «I confini restano aperti e sbarcano sempre più immigrati. La Lamorgese non cambia» (Di lunedì 1 marzo 2021) L’Italia non può tornare un immenso centro di accoglienza. L’allarme arriva da Giorgia Meloni. Che su Facebook commenta la nuova ondata di sbarchi in Sicilia, nell’indifferenza generale. “Mentre molte attività chiudono per decreto, i confini restano aperti lasciando sbarcare sempre più immigrati clandestini. Lamorgese: stesso Ministro, stessi risultati. Altro che cambiamento“. In una grafica postata con grande sintesi la leader di Fratelli d’Italia fotografa l’attualità di queste ore. Sbarchi, Meloni: con la ‘nuova Lamorgese’ non è cambiato nulla “Lampedusa in tilt. Gli 007 a rischio Isis. immigrati trasferiti in massa. 831 a Lampedusa. 60 positivi”. Proseguono infatti a spron battuto ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 1 marzo 2021) L’Italia non può tornare un immenso centro di accoglienza. L’allarme arriva da Giorgia. Che su Facebook commenta la nuova ondata di sbarchi in Sicilia, nell’indifferenza generale. “Mentre molte attività chiudono per decreto, ilasciando sbarcarepiùclandestini.: stesso Ministro, stessi risultati. Altro chemento“. In una grafica postata con grande sintesi la leader di Fratelli d’Italia fotografa l’attualità di queste ore. Sbarchi,: con la ‘nuova’ non èto nulla “Lampedusa in tilt. Gli 007 a rischio Isis.trasferiti in massa. 831 a Lampedusa. 60 positivi”. Proseguono infatti a spron battuto ...

